Готовность ремонта школы в Дрезне достигла 70%
Второй корпус школы №1 капитально ремонтируют в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт здания общей площадью свыше 3 600 квадратных метров проводится за счёт бюджета региона в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте занимаются обустройством входных групп, монтажом инженерных коммуникаций, отделочными работами и благоустройством пришкольной территории. На площадке заняты свыше 70 человек, используются пять единиц спецтехники», — говорится в сообщении.Завершить ремонт планируют летом. Обновлённая школа должна открыться 1 сентября.