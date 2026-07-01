Готовность ремонта школы в Дрезне достигла 70%

01 июля 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Второй корпус школы №1 капитально ремонтируют в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт здания общей площадью свыше 3 600 квадратных метров проводится за счёт бюджета региона в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на объекте занимаются обустройством входных групп, монтажом инженерных коммуникаций, отделочными работами и благоустройством пришкольной территории. На площадке заняты свыше 70 человек, используются пять единиц спецтехники», — говорится в сообщении.