Капремонт Образовательного комплекса №7 в Пушкине закончат к сентябрю

07 апреля 2026, 13:06

Учебный корпус Образовательного комплекса № 7, расположенный на Кольцовской улице в Пушкине, капитально ремонтируют. Работы планируется завершить к сентябрю текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание построили 69 лет назад. Его общая площадь составляет около 3 800 квадратных метров.





«В настоящее время на объекте завершают демонтаж, занимаются общестроительными и отделочными работами, а также монтажом инженерных коммуникаций. На площадке заняты 55 человек», — говорится в сообщении.