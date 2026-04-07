Капремонт Образовательного комплекса №7 в Пушкине закончат к сентябрю
Учебный корпус Образовательного комплекса № 7, расположенный на Кольцовской улице в Пушкине, капитально ремонтируют. Работы планируется завершить к сентябрю текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание построили 69 лет назад. Его общая площадь составляет около 3 800 квадратных метров.
«В настоящее время на объекте завершают демонтаж, занимаются общестроительными и отделочными работами, а также монтажом инженерных коммуникаций. На площадке заняты 55 человек», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в корпусе обновят кровлю, фасад, системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, а также установят новое оборудование и мебель. Кроме того, в план входит благоустройство прилегающей территории.