Больницы Подмосковья получили с начала года более 80 УЗИ-аппаратов

28 июля 2026, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

81 современный аппарат ультразвуковой диагностики поставили в больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





УЗИ используют для обследования органов брюшной полости, сердечно-сосудистой системы, а также для наблюдения за ходом беременности.





«Новая техника позволяет проводить более точную диагностику, а значит — раньше выявлять заболевания и назначать лечение. На закупку 81 аппарата УЗИ выделили 789 млн рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.