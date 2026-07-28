В оперблок Луховицкой больницы поступил передвижной рентген-аппарат
Мобильный рентгеновский аппарат типа С-дуга поступил в операционной блок Луховицкой больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новая техника заменит аналогичную, но более старого поколения. Аппарат поможет при операциях на скелетно-мышечной системе, брюшной полости и пр.
«Операции с использованием рентген-аппарата типа С-дуга проводятся минимально инвазивно — разрезы составляют менее одного сантиметра. Это уменьшает оперативную травму и ускоряет заживление. С-дуга используется непосредственно в операционной. Подвижная конструкция позволяет хирургам получать изображения нужной области под разными углами и контролировать ход вмешательства», — рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков.Аппарат уже подключили и отладили. В ближайшее время его введут в эксплуатацию.