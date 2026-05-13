Больницы Подмосковья получили с начала года около 80 аппаратов ИВЛ

13 мая 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

79 аппаратов искусственной вентиляции лёгких передали 12 больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





На закупку этой медтехники область потратила свыше 330 миллионов рублей.





«Обеспечение больниц современным оборудованием является одной из ключевых задач в развитии регионального здравоохранения. (…) До конца года мы поставим ещё 70 аппаратов ИВЛ. Они необходимы пациентам с нарушениями дыхания», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.