В Серебряных Прудах приступили к строительству крупной молочной фермы

12 мая 2026, 15:54

Строительство одной из крупнейших подмосковных молочных ферм началось в округе Серебряные Пруды. Там планируют производить около 70 тонн молока в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство проведут в два этапа: сначала подготовят площадки для содержания полутора тысяч коров, а потом мощности увеличат вдвое. Общий объём инвестиций в проект составляет три миллиарда рублей.





«На площади в 48 тысяч квадратных метров построят водозаборный узел, коровники, кормоцех, доильно-молочный блок, родильно-ветеринарный корпус, зону для телят, силосные траншеи, лагуны для хранения навоза и пожарные резервуары», — говорится в сообщении.