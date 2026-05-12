В Королёве открыли после капремонта поликлинику №1
Капитальный ремонт завершили во взрослой поликлинике №1 в Королёве. Медучреждение снова открыли для приёма пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Здание обновили снаружи и изнутри. Здесь отремонтировали кровлю и фасад, заменили все инженерные сети, создали удобную навигацию, обустроили комфортные зоны ожидания приёма и установили новую мебель.
«Мы продолжаем масштабную работу по капремонту учреждений здравоохранения. С начала года открыли шесть отремонтированных поликлиник и стационаров, ещё 22 объекта планируем ввести в эксплуатацию до конца года», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В королёвской поликлинике №1, обслуживающей более 45 тысяч человек, ведут приём терапевты и узкопрофильные специалисты. Есть дневной стационар, кабинеты диагностики, диспансеризации и профилактики.