Мост через Клязьму в Мытищах достроят в первом квартале 2028 года
В мытищинском микрорайоне Пирогово, где реконструируют мост через реку Клязьму, начали строительство проектируемого проезда на ул. Сазонова. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Строительная готовность моста составляет 45%. На площадке задействованы 55 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и восемь единиц техники. Работы планируют завершить в первом квартале 2028 года.
«На улице Сазонова приступили к строительству проектируемого проезда. В перспективе он обеспечит выезд на мост со стороны жилой застройки. На мосту строители продолжают укрупнительную сборку пролётного строения и выполняют сварку стыков металлических блоков. Собранные на земле блоки устанавливают и соединяют между собой. Уже установлено четыре блока из 12», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Двухполосный мост планируют построить рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также будет реконструирован участок дороги от ул. Комсомольской до ул. Центральной протяжённостью свыше километра, обустроены разворотные петли и съезды на прилегающие улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную, Пролетарскую и другие. Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону и остановки транспорта.
Как отметили в министерстве, новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, обеспечив ещё один удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.