Мост через Клязьму в Мытищах достроят в первом квартале 2028 года

12 мая 2026, 15:44

В мытищинском микрорайоне Пирогово, где реконструируют мост через реку Клязьму, начали строительство проектируемого проезда на ул. Сазонова. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Строительная готовность моста составляет 45%. На площадке задействованы 55 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов и восемь единиц техники. Работы планируют завершить в первом квартале 2028 года.

«На улице Сазонова приступили к строительству проектируемого проезда. В перспективе он обеспечит выезд на мост со стороны жилой застройки. На мосту строители продолжают укрупнительную сборку пролётного строения и выполняют сварку стыков металлических блоков. Собранные на земле блоки устанавливают и соединяют между собой. Уже установлено четыре блока из 12», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.