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Больницы Подмосковья получили современное оборудование для операций на суставах

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восемь единиц современного оборудования для операций на суставах передали больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.



Новая техника позволяет проводить различные варианты операций и использовать малоинвазивные технологии.

«На сегодняшний день медорганизации Подмосковья получил восемь единиц артроскопического оборудования на сумму 158 миллионов рублей. Всего в этом году будет закуплено 16 таких аппаратов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Закупка современной медицинской техники в Московской области проводится по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная активная жизнь».
Лев Каштанов

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