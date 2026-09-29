Больницы Подмосковья получили современное оборудование для операций на суставах
Восемь единиц современного оборудования для операций на суставах передали больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Новая техника позволяет проводить различные варианты операций и использовать малоинвазивные технологии.
«На сегодняшний день медорганизации Подмосковья получил восемь единиц артроскопического оборудования на сумму 158 миллионов рублей. Всего в этом году будет закуплено 16 таких аппаратов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Закупка современной медицинской техники в Московской области проводится по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная активная жизнь».