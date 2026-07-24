В Коломне выставили на торги подряд на ремонт детсада «Веснушки»

24 июля 2026, 10:59

оригинал Фото: медиасток.рф

Здание дошкольного отделения школы № 14 «Веснушки», расположенное на улице Шилова в Коломне, планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, отремонтировать здание общей площадью около 1 700 квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.