В парке «Мечта» в посёлке Селятино приступают к бетонированию скейт-площадки
Строительство площадки для катания на скейте в парке «Мечта», расположенном в посёлке Селятино Наро-Фоминского округа, вступило в финальную стадию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ проверил начальник территориального управления «Селятино» Владимир Матвеев.
«Все подготовительные этапы завершены: полностью отсыпано основание из щебня и песчаной смеси, смонтирован металлический каркас трамплинов. Теперь строителям предстоит их забетонировать. Качество бетонной поверхности напрямую влияет на безопасность и комфорт скейтеров, поэтому к этой работе подходят с особой тщательностью», — говорится в сообщении.Подрядчик заверил, что строительство завершат в установленный срок — до конца августа.