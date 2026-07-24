В Московской области обработали от борщевика уже 11,5 тыс. га

24 июля 2026, 09:54

оригинал Фото: медиасток.рф

11,5 тысячи гектаров обработали в Подмосковье от борщевика Сосновского в текущем году. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Обработкой муниципальных земель занимаются подрядчики, а на частных участках ответственность за удаление опасного сорняка лежит на самих владельцах.





«В этом году от борщевика Сосновского обработано уже 11,5 тысячи га. До конца лета планируется обработать 23,5 тысячи га», — уточнил Керселян.