В Московской области обработали от борщевика уже 11,5 тыс. га
11,5 тысячи гектаров обработали в Подмосковье от борщевика Сосновского в текущем году. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Обработкой муниципальных земель занимаются подрядчики, а на частных участках ответственность за удаление опасного сорняка лежит на самих владельцах.
«В этом году от борщевика Сосновского обработано уже 11,5 тысячи га. До конца лета планируется обработать 23,5 тысячи га», — уточнил Керселян.Он также напомнил, что штраф для собственников земли, на участках которых растёт борщевик, составляет пять тысяч рублей. Его назначают по результатам проверки, которую проводит муниципальная комиссия.