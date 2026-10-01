Больницы Подмосковья получили восемь аппаратов для гемодиализа

01 октября 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восемь единиц оборудования для гемодиализа поступили в больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Эти аппараты необходимы для терапии пациентов с нарушениями функций почек, почечной недостаточностью и другими заболеваниями.





«В текущем году в больницы Подмосковья поставили восемь единиц оборудования для гемодиализа на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. До конца года поставим ещё одну единицу», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.