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Больницы Подмосковья получили восемь аппаратов для гемодиализа

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восемь единиц оборудования для гемодиализа поступили в больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Эти аппараты необходимы для терапии пациентов с нарушениями функций почек, почечной недостаточностью и другими заболеваниями.

«В текущем году в больницы Подмосковья поставили восемь единиц оборудования для гемодиализа на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. До конца года поставим ещё одну единицу», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Современную медтехнику для учреждений здравоохранения Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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