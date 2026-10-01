В Подмосковье маммопластику после лечения рака груди прошли более 340 женщин

01 октября 2026, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

343 женщины, перенесшие рак молочной железы, прошли бесплатную реконструктивную маммопластику в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





С помощью маммопластики пациенткам восстанавливают форму груди после полного или частичного удаления молочной железы.





«Реконструктивная пластика — это важная часть комплексного лечения после рака молочной железы. Такие операции помогают женщинам вернуться к привычному образу жизни после основного этапа лечения», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.