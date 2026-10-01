В Подмосковье маммопластику после лечения рака груди прошли более 340 женщин
343 женщины, перенесшие рак молочной железы, прошли бесплатную реконструктивную маммопластику в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
С помощью маммопластики пациенткам восстанавливают форму груди после полного или частичного удаления молочной железы.
«Реконструктивная пластика — это важная часть комплексного лечения после рака молочной железы. Такие операции помогают женщинам вернуться к привычному образу жизни после основного этапа лечения», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Реконструкцию груди проводят или одновременно с удалением поражённых тканей, или спустя некоторое время после основной операции. Решение о сроках принимает лечащий врач, исходя из состояния пациентки.