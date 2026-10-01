В Подмосковье утвердили график приёма граждан членами правительства на октябрь
График личного приёма жителей Московской области руководителями подмосковных министерств и ведомств в октябре текущего года утвердили в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Общение представителей власти с населением будет проходить в приёмной правительства Подмосковья в Красногорске.
Кроме того, утверждён октябрьский график бесплатных консультаций жителей членами коллегии адвокатов Московской области.
Для получения консультации необходимо предварительно записаться по телефону +7-498-602-31-13.
«Право на бесплатные юридические консультации имеют только люди, зарегистрированные на территории Подмосковья», — отмечается в сообщении.Приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».