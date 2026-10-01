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В Подмосковье утвердили график приёма граждан членами правительства на октябрь

оригинал Фото: медиасток.рф

График личного приёма жителей Московской области руководителями подмосковных министерств и ведомств в октябре текущего года утвердили в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Общение представителей власти с населением будет проходить в приёмной правительства Подмосковья в Красногорске.

Фото: пресс-служба правительства МО

Кроме того, утверждён октябрьский график бесплатных консультаций жителей членами коллегии адвокатов Московской области.
Фото: пресс-служба правительства МО

Для получения консультации необходимо предварительно записаться по телефону +7-498-602-31-13.

«Право на бесплатные юридические консультации имеют только люди, зарегистрированные на территории Подмосковья», — отмечается в сообщении.
Приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».
Лев Каштанов

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