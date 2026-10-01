В Подмосковье утвердили график приёма граждан членами правительства на октябрь

01 октября 2026, 13:46

оригинал Фото: медиасток.рф

График личного приёма жителей Московской области руководителями подмосковных министерств и ведомств в октябре текущего года утвердили в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





Общение представителей власти с населением будет проходить в приёмной правительства Подмосковья в Красногорске.

Фото: пресс-служба правительства МО

Кроме того, утверждён октябрьский график бесплатных консультаций жителей членами коллегии адвокатов Московской области.

Фото: пресс-служба правительства МО

Для получения консультации необходимо предварительно записаться по телефону +7-498-602-31-13.





«Право на бесплатные юридические консультации имеют только люди, зарегистрированные на территории Подмосковья», — отмечается в сообщении.