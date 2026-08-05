Больницы Подмосковья получили за пять лет около 35 тыс. единиц медоборудования
Почти 35 тысяч единиц современной медицинской техники, а также мебели и автомобилей поставили в больницы и поликлиники Московской области за последние пять лет. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Общая сумма, потраченная на закупки для медучреждений Подмосковья, составила 59 миллиардов рублей.
«Оснащение больниц современным медоборудованием является одной из приоритетных задач, которую мы системно решаем. В этом году за счёт бюджета Московской области планируется приобрести более 21 тысячи единиц техники и мебели на сумму около 14 млрд рублей. Контракт уже заключён на поставку 15,5 тыс. единиц, а фактически предоставлены медучреждениям семь тысяч единиц», — отметил Брынцалов.В частности, Реутовская больница уже получила два видеогастроскопа, два видеоколоноскопа и реабилитационные тренажёры, а Балашихинская больница — офтальмологические аппараты, томограф и систему эндоскопической визуализации.