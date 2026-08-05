Больницы Подмосковья в этом году получат 21 000 единиц оборудования и мебели

05 августа 2026, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные больницы в этом году поступит более 21 000 единиц оборудования и мебели. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





В бюджете Московской области на это заложено около 14 миллиардов рублей. Из запланированного уже законтрактовано 15 500 единиц, а поставлено 7000.

«Так, в Балашихинскую больницу переданы система эндоскопической визуализации, томограф и офтальмологические аппараты. Подразделения Реутовской больницы получили видеоколоноскопы, видеогастроскопы и тренажёры для восстановления ходьбы. В Каширскую, Лотошинскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Жуковсую и другие больницы региона поставлен 81 аппарат УЗИ», – рассказал Брынцалов.