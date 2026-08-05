В Богородском округе завершили ремонт покрытия дорог
Годовой план по обновлению асфальтового покрытия на региональных и муниципальных дорогах выполнили в Богородском округе на 100%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт региональной сети проводился в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В округе завершили ремонт трёх региональных и 82 муниципальных дорог и тротуаров общей протяжённостью более 35 километров. Теперь на дорогах предстоит укрепить обочины и нанести разметку», — отметил глава Минтранса региона Максим Забелин.Новое покрытие, которое использовали на всех вошедших в план ремонта дорогах, — это современная асфальтобетонная смесь типа А16Вн. Она отличается повышенной износоустойчивостью.