Больницы Подмосковья приняли на работу 600 человек по программе «Приведи друга»

11 декабря 2025, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Работу в подмосковных больницах по программе «Приведи друга» с начала года получили без малого 600 человек. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Программа стартовала в регионе в 2022 году. Получить премию за привлечение специалистов могут сотрудники медучреждений, подведомственных подмосковному Минздраву. Выплата зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника. Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может рассчитывать на премию от 28 000 до 128 000 рублей.

«Благодаря программе «Приведи друга» мы не только поддерживаем уже работающих у нас медиков, но и привлекаем новые кадры. Всего с начала этого года по программе в подмосковные больницы трудоустроились 596 специалистов», – сказал Забелин.