В Подмосковье ждут доноров с тремя редкими группами крови
Запасы крови первой, второй и третьей отрицательных групп крови необходимо пополнить в больницах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Предварительная запись на донацию не требуется. Главные условия: возраст от 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний.
«Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами, онкологическими заболеваниями, тяжёлыми травмами, болезнями крови и новорождённым с патологиями», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Доноров принимает ежедневно с 8 утра до 14:00 Московский областной центр крови, расположенный в Москве по адресу: улица Металлургов, 37а. Кроме того, донацию можно сделать в подразделениях Центра. Их адреса и график работы размещены на сайте donormo.ru.