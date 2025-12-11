В Подмосковье ждут доноров с тремя редкими группами крови

11 декабря 2025, 15:31

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Запасы крови первой, второй и третьей отрицательных групп крови необходимо пополнить в больницах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Предварительная запись на донацию не требуется. Главные условия: возраст от 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами, онкологическими заболеваниями, тяжёлыми травмами, болезнями крови и новорождённым с патологиями», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.