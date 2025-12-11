Щёлковские врачи успешно прооперировали новорождённого с редким пороком лёгкого

11 декабря 2025, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра спасли новорождённого с редким пороком лёгкого. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





К медикам на осмотр пришла 29-летняя пациентка на 27-й неделе беременности. УЗИ выявило у плода кистозно-аденоматозную мальформацию лёгкого. В этом случае часть лёгкого не развивается нормально. Образующиеся кисты создают риск инфекций и дыхательной недостаточности.



Было решено собрать консилиум специалистов – акушеров-гинекологов, врачи пренатальной диагностики, неонатологов-реаниматологов. Они разработали план действий, определив, как вести беременность и роды, обследовать и оперировать младенца.



Путём кесарева сечения на 40-й неделе родился мальчик весом 4200 граммов и ростом 59 сантиметров.

«На 12-й день жизни малышу удалили поражённую долю правого лёгкого. Операция продолжалась 1 час 20 минут и завершилась успешно. Этот случай показывает эффективность междисциплинарного маршрута, выстроенного от пренатальной диагностики до хирургического вмешательства», – сказал главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак.