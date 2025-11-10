Больницы Подмосковья с начала года получили более 160 аппаратов ИВЛ
Свыше 160 аппаратов искусственной вентиляции лёгких передали 18 больницам Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Общая сумма, выделенная в регионе на закупку ИВЛ, превысила 710 млн рублей.
«В 2025 году в подмосковные больницы поступили уже 162 аппарата ИВЛ на сумму 712 миллионов рублей. До конца текущего года в больницы региона поступят еще пять единиц оборудования», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Закупка медтехники ведётся в рамках реализации национального проекта «Семья», мероприятия «Оснащение основными средствами государственных учреждений здравоохранения» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.