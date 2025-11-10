В Электростали хирурги спасли пациента, получившего нож в лицо

10 ноября 2025, 10:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Электростальской больницы спасли мужчину с резаной раной лица после серьёзной бытовой травмы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





60-летнего пациента экстренно доставили в приёмное отделение. Со слов пострадавшего, травму он получил дома, когда точил нож на электрическом станке. Столовый прибор раскололся и попал мужчине в лицо, повредив область от губы до глазницы. Ситуация была критической, так как у пациента началось артериальное кровотечение. Это могло привести к быстрой кровопотере и смерти.



Врачи провели исследование для оценки масштаба кровопотери и свёртываемости крови. Целостность костей проверили, сделав рентген черепа.

«Открытая кровоточащая рана на лице создавала серьёзную угрозу. Был высок риск аспирации попадания крови в дыхательные пути. Нашей первоочередной задачей было обеспечить безопасность дыхания. В ходе операции мы восполнили объём потерянной крови с помощью полиионных растворов и кровоостанавливающих препаратов, а затем аккуратно зашили рану», – рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Электростальской больницы Роман Гертнер.