В Щёлкове благоустроили двор на проспекте 60 лет Октября
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вместе с участником СВО Евгением Бородулей и жителями проверил двор на проспекте 60 лет Октября по завершении комплексного благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлённое пространство стало удобным, современным и безопасным. Благоустройство затронуло всю территорию двора.
«Всё получилось реализовать именно так, как просили жители. Они говорят, что получилось классно. Это самое важное», – отметил Булгаков.
Во дворе отремонтировали проезды, тротуары и места для автомобилей, сделали новое парковочное пространство, установили 23 опоры освещения. Для детей обустроили игровую площадку с каруселями, песочным двориком и яркими малыми архитектурными формами, для взрослых – площадку для воркаута, теннисный стол и навес для хранения спортинвентаря.
Особое внимание уделили озеленению. Во дворе высадили липы и ель, обустроили газоны площадью около 4000 квадратных метров.