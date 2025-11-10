В Щёлкове благоустроили двор на проспекте 60 лет Октября

10 ноября 2025, 11:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вместе с участником СВО Евгением Бородулей и жителями проверил двор на проспекте 60 лет Октября по завершении комплексного благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Обновлённое пространство стало удобным, современным и безопасным. Благоустройство затронуло всю территорию двора.

«Всё получилось реализовать именно так, как просили жители. Они говорят, что получилось классно. Это самое важное», – отметил Булгаков.