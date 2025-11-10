В Павловском Посаде опробовали технологию ремонта трубопроводов без отключения воды

10 ноября 2025, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала нашли способ ремонтировать водопроводы, не перекрывая подачу воды. В Павловском Посаде они протестировали новый метод — создание ледяной пробки внутри трубы, сообщили в подмосковном МинЖКХ.