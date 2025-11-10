Достижения.рф

В Павловском Посаде опробовали технологию ремонта трубопроводов без отключения воды

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала нашли способ ремонтировать водопроводы, не перекрывая подачу воды. В Павловском Посаде они протестировали новый метод — создание ледяной пробки внутри трубы, сообщили в подмосковном МинЖКХ.



Обычно перед ремонтом систему приходится полностью опустошать, сбрасывать давление, а потом снова наполнять водой и удалять воздух. Новый подход позволяет обойтись без этих процессов.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Суть метода: специальным охлаждающим спреем и фитингом «ГЕБО» в нужном месте трубы создают ледяную пробку. Она временно перекрывает поток воды, позволяя быстро и безопасно устранить повреждение.

Эксперимент показал, что такой способ значительно сокращает время ремонта и избавляет жителей от неудобств, связанных с отключением водоснабжения.
Ирина Паршина

