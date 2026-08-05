Жители Подмосковья подали за неделю более 8,3 тыс. онлайн-заявок на соцкарту

05 августа 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 8 300 заявлений на оформление социальной карты жителя Московской области подали через региональный портал госуслуг за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





По соцкарте предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте и скидки в некоторых аптеках и магазинах.



