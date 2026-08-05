Жители Подмосковья подали за неделю более 8,3 тыс. онлайн-заявок на соцкарту
Свыше 8 300 заявлений на оформление социальной карты жителя Московской области подали через региональный портал госуслуг за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
По соцкарте предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте и скидки в некоторых аптеках и магазинах.
Срок предоставления услуги составляет 16 рабочих дней. Готовую карту забирают в отделении МФЦ, указанном в заявлении.«Право на социальную карту имеют люди льготных категорий, зарегистрированные на территории Московской области. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить онлайн-форму», — говорится в сообщении.