Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 августа составила три балла
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Рязанское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше миллиона машин. Это на 2,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.