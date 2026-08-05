Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 августа составила три балла

05 августа 2026, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Рязанское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.