Внешнеторговый оборот Московской области и Китая за шесть лет утроился
Внешнеторговый оборот Подмосковья с Китайской Народной Республикой за шесть лет, с 2020 по 2025 годы, вырос в 2,8 раза. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она приняла участие во встрече с представителями официальных и деловых кругов КНР.
«Китай – один из наших главных торговых партнёров. Он входит в число лидеров по объёму внешнего товарооборота. В первом квартале этого года на долю Подмосковья пришлось около 8% общего объема российского внешнего товарооборота с КНР», – отметила Зиновьева.Говоря о партнёрстве Московской области и Китая, зампред отметила эффективную инвестиционную работу. В Подмосковье реализуется несколько крупных инвестиционных проектов с участием китайского капитала. Это, например, терминально-логистический центр «Белый раст» в Дмитровском городском округе и масштабный проект бизнес-парка «Гринвуд» в городском округе Красногорск.