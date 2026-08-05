Внешнеторговый оборот Московской области и Китая за шесть лет утроился

05 августа 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Внешнеторговый оборот Подмосковья с Китайской Народной Республикой за шесть лет, с 2020 по 2025 годы, вырос в 2,8 раза. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она приняла участие во встрече с представителями официальных и деловых кругов КНР.

«Китай – один из наших главных торговых партнёров. Он входит в число лидеров по объёму внешнего товарооборота. В первом квартале этого года на долю Подмосковья пришлось около 8% общего объема российского внешнего товарооборота с КНР», – отметила Зиновьева.