Больницы Подмосковья в этом году получили 59 единиц оборудования для реабилитации
Медицинские организации Московской области получили с начала года около 60 единиц оборудования для реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Реабилитационное оборудование – это тренажёры с биологической обратной связью, стабилографы, приборы для кинезиотерапии, беговые дорожки, велоэргометры и другая медицинская техника.
«Реабилитация – важный этап восстановления после перенесённых заболеваний и полученных травм. В этом году мы уже поставили в больницы Подмосковья 59 единиц реабилитационного оборудования более чем на 95 млн рублей. До конца года планируем поставить ещё 23 единицы», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В ведомстве добавили, что медицинскую технику закупили благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.