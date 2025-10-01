Больницы Подмосковья в этом году получили 59 единиц оборудования для реабилитации

01 октября 2025, 14:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинские организации Московской области получили с начала года около 60 единиц оборудования для реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Реабилитационное оборудование – это тренажёры с биологической обратной связью, стабилографы, приборы для кинезиотерапии, беговые дорожки, велоэргометры и другая медицинская техника.

«Реабилитация – важный этап восстановления после перенесённых заболеваний и полученных травм. В этом году мы уже поставили в больницы Подмосковья 59 единиц реабилитационного оборудования более чем на 95 млн рублей. До конца года планируем поставить ещё 23 единицы», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.