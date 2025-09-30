В Подольской больнице пациентке удалили более 50 камней

30 сентября 2025, 21:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Эндоскописты Подольской областной клинической больницы удалили пациентке в ходе операции более 50 камней. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





73-летняя женщина поступила в хирургическое отделение с жалобами на боль, тяжесть в животе и тошноту. Ультразвуковое исследование выявило множество камней в жёлчном пузыре и желчевыводящем протоке. А главный проток был забит ими. Пациентке назначили эндоскопическую операцию.

«Мы выполнили рассечение большого дуоденального соска, а затем с помощью баллонного инструмента расширили устья жёлчного протока. Началось активное поступление жёлчи и мелких камней в просвет кишки. Специальной корзиной мы переместили крупные камни в кишечник, откуда в дальнейшем они вышли естественным путём. При повторном осмотре протоков камней не обнаружили», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Агарон Айвазян.