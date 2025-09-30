В Подольской больнице пациентке удалили более 50 камней
Эндоскописты Подольской областной клинической больницы удалили пациентке в ходе операции более 50 камней. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
73-летняя женщина поступила в хирургическое отделение с жалобами на боль, тяжесть в животе и тошноту. Ультразвуковое исследование выявило множество камней в жёлчном пузыре и желчевыводящем протоке. А главный проток был забит ими. Пациентке назначили эндоскопическую операцию.
«Мы выполнили рассечение большого дуоденального соска, а затем с помощью баллонного инструмента расширили устья жёлчного протока. Началось активное поступление жёлчи и мелких камней в просвет кишки. Специальной корзиной мы переместили крупные камни в кишечник, откуда в дальнейшем они вышли естественным путём. При повторном осмотре протоков камней не обнаружили», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Агарон Айвазян.Послеоперационный период протекал без осложнений. На третьи сутки после операции пациентку выписали домой.
В министерстве напомнили, что для профилактики заболеваний желчевыводящих путей лучше не злоупотреблять жирной и жареной пищей, вести здоровый образ жизни и проходить диспансеризацию. А при боли в верхних отделах живота, пожелтении кожи и потемнении мочи необходимо немедленно обратиться к врачу.