Большинство жителей Подмосковья планирует улучшить свои цифровые навыки
67% жителей Московской области собираются в ближайшие два-три года заняться развитием своей цифровой компетентности. Такой результат показало исследование, которое совместно провели платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и II Международный симпозиум «Создавая будущее». Об этом сообщает пресс-служба НЦ «Россия».
Приоритетными направлениями развития навыков жители Подмосковья назвали работу с искусственным интеллектом, программирование и анализ данных.
«Большинство опрошенных — 61% — собираются учиться самостоятельно с помощью книг и видеопособий, 52% рассматривают для себя онлайн-курсы, 43% ожидают поддержки в этом вопросе от работодателя через корпоративные программы», — отмечается в сообщении.69% респондентов также высказали уверенность, что через пять лет на рынке труда наибольшим спросом будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. При этом потерять работу из-за ИИ боятся только шесть процентов опрошенных, а 42% уверены, что нейросети не смогут заместить их.
Изменения рынка труда в условиях цифровой трансформации обсудят на II Международном симпозиуме «Создавая будущее», который будет проходить в Национальном центре «Россия» 7–8 октября.