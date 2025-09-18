Большинство жителей Подмосковья планирует улучшить свои цифровые навыки

18 сентября 2025, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба НЦ «Россия»

67% жителей Московской области собираются в ближайшие два-три года заняться развитием своей цифровой компетентности. Такой результат показало исследование, которое совместно провели платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и II Международный симпозиум «Создавая будущее». Об этом сообщает пресс-служба НЦ «Россия».





Приоритетными направлениями развития навыков жители Подмосковья назвали работу с искусственным интеллектом, программирование и анализ данных.





«Большинство опрошенных — 61% — собираются учиться самостоятельно с помощью книг и видеопособий, 52% рассматривают для себя онлайн-курсы, 43% ожидают поддержки в этом вопросе от работодателя через корпоративные программы», — отмечается в сообщении.