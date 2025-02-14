Большое, жирное и дряблое: нарколог раскрыл страшное влияние алкоголя на сердце

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Спиртные напитки негативно сказываются на всех органах и системах организма, включая сердце. О том, во что алкоголь превращает этот орган, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Алкоголь вызывает частые сокращения сердца — повышается пульс, сгущает кровь, в результате кислород и питательные вещества попадают к сердцу медленнее, что становится причиной голодания. Ткани сердца становятся дряблыми, в них накапливается жир, что мешает нормальной работе органа. Все это приводит к увеличению сердца, оно становится большим, но при этом слабым. Такую патологию врачи называют «бычье сердце», — сказал Виталий Холдин.Он также добавил, что сгустившаяся из-за алкоголя кровь значительно повышает риск тромбозов, инфарктов и инсультов. Регулярное употребление спиртного приводит к одышке, болям в области сердца, аритмии и гипертонии. Всё это в разы увеличивает вероятность ранней смерти.
Нарколог подчеркнул, что защитить сердце поможет полный отказ от спиртного и табака, физическая активность, полноценный сон, правильное питание и умение справляться со стрессами.
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