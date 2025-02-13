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Профессор Коган из Петербурга: Дебют половой жизни должен заканчиваться беременностью

Профессор Коган рассказал об особенностях раннего начала половой жизни
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

Директор петербургского НИИ акушерства и гинекологии, профессор Игорь Коган завил на общероссийском конференц-марафоне «Перинатальная медицина. От прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» о том, что залог успешных родов — в сокращении промежутка между началом половой жизни девушки и беременностью.
Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» со своей обычной едкой иронией процитировал это мнение известного врача и преподавателя. Позже в разговоре с изданием «Подъем» профессор внес уточнение, что отнюдь не призывал никого рожать в 16 лет.

«Да не имел я в виду в 16, конечно. В 14 лет половая жизнь — плохо, в 15 — плохо, в 16 — плохо. Ну, в 20-21 — это нормально. Когда женщина только начинает жить половой жизнью, надо думать о родах, а не в 40 лет об этом впервые задумываться. Чем дольше этот промежуток, тем шансы нормально родить уменьшаются — это естественно», — пояснил Коган.



Он также добавил, что его обращение было в первую очередь адресовано его коллегам-врачам, которые прекрасно понял мысль, которую он пытался донести до них. А не до журналистов и блогеров, которые, если и поймут, о чём речь, то передадут это непременно с оттенком сенсации и жёлтым оттенком, как диктует им их профессия.

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Иммунолог развеял миф о полезности известной медицинской терапии
Иммунолог Жемчугов: аллерген-специфическая иммунотерапия не избавит от аллергии
13 февраля 2025, 13:57

Фото: iStock/Zinkevych

Можно ли избавиться от аллергии навсегда? Если раньше это казалось невозможным, то сейчас есть так называемая «аллерген-специфическая иммунотерапия» — метод, в результате которого снижается чувствительность к аллергенам, уменьшается выраженность симптомов болезни, наступает ремиссия.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал правду об аллерген-специфической иммунотерапии, которая считается популярным методом лечения.

«Это серьезный метод убивания тех клеток, которые вырабатывают эти иммуноглобулины на аллергены. Например, эти вещества, на которые есть реакция, вводят в маленьких дозах, и их клетки в борьбе с врагом гибнут. Но это не лечение причины иммунодефицита, а ликвидация самого спускового крючка, триггера. Один устранили, начнется на другой. Убрали аллергию на орешник, а завтра начнется на ромашку. Это не радикальный метод лечения», — объяснил врач.

Также он напомнил об использующихся ранее методах введения сывороток, которые не лечили, а только снижали симптоматику. Однако это было большим риском, потому что при избыточной дозе мог наступить анафилактический шок.

«Если врачи осознают, что причина не в аллергенах, то нужно искать проблему внутри организма. Иммунитет напрямую влияет на аллергию. Его можно восстановить», — сказал Жемчугов.

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Врач перечислила витамина, которых особенно не хватает зимой
Терапевт Лапа: витаминов A, C и D чаще всего не хватает в зимний период
12 февраля 2025, 13:11

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Витаминов A, C и D чаще всего не хватает россиянам в зимний период. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, дефицит витамина D часто встречается зимой из-за недостатка солнечного света, а нехватка витамина А проявляется шелушение кожи и губ, что говорит о нарушении иммунной защиты.
«Витамин C тоже необходим: он отвечает за иммунитет, хорошее состояние стенок сосудов. Если его не хватает, беспокоят кровотечения. Например, как только появляется кровь при чистке зубов, значит, помимо похода к стоматологу, нужно добавлять в рацион витамин С – можно пить теплый чай с лимоном», — пояснила врач в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь диетолог Ольга Редина рассказала, как правильно питаться, чтобы сохранить фигуру, особенно после 50 лет. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что с возрастом обмен веществ замедляется, потому похудение может длиться дольше. В этом случае, подчеркнула она, следует придерживаться правильного режима питания.
«Он включает в себя три основных приема пищи и два перекуса. Именно такой подход к питанию позволяет поддерживать обмен веществ на высоком уровне, минимизирует чувство голода и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Это особенно важно для людей после 50 лет, потому что в зрелом возрасте многие страдают от инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа», — поделилась Редина.
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Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца
Кардиолог Погода: быстрые углеводы и жирная пища приводят к проблемам с сердцем
12 февраля 2025, 13:09

Фото: iStock/manassanant pamai

Повсеместная доступность быстрых углеводов и жирной пищи является основной причиной высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-кардиолог высшей категории Татьяна Погода. По ее словам, важно контролировать свои пищевые привычки и переходить на дробное питание, чтобы контролировать вес.
«Современные магазины предлагают множество конфет, булочек, сладостей и бургеров, что ведет к увеличению веса и развитию атеросклероза. Эти изменения в рационе произошли относительно недавно. К примеру, раньше такие блюда, как салат оливье, готовили лишь несколько раз в год, тогда как сейчас они доступны ежедневно. Переход на такую пищу отрицательно влияет на здоровье, особенно при употреблении готовых блюд вместо домашней кулинарии», — пояснила кардиолог в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь врач-иммунолог Ирина Ярцева указала на опасность напитков с содержанием сахара. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что они могут стать причиной развития множества тяжелых заболеваний. Она также напомнила, что в природе сахар содержится лишь во фруктах, которые являются сезонными плодами и содержат клетчатку, что не позволят есть их в больших количествах.
«Сахаросодержащие напитки очень вредны. Они вызывают в первую очередь риск развития сахарного диабета, если длительно их применять. Также это усугубляет развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов. Приводит к ожирению», — пояснила врач.
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Диетолог рассказала, как сократить тягу к сахару
Диетолог Королева: чтобы есть меньше сахара, нужно есть углеводные молекулы
11 февраля 2025, 19:47

Фото: istockphoto/Andrii Shablovskyi

Ежедневно мы принимаем в пищу столько сахара, что организм не в состоянии его переработать и использовать полезным для себя образом. А многие, вдобавок к этому, употребляют быстрые углеводы в виде шоколада, булочек и другого. Это все, по мнению специалистов, провоцирует различные заболевания.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что если у человека есть предрасположенность к метаболическим изменениям, то нужно упорядочить потребление сахара для того, чтобы не войти в зону риска и не разрушить жизненную перспективу.

«Сахар, несмотря на ласковый вкус, является достаточно коварным продуктом. Поэтому лучше употреблять ягоды, фрукты. Сахар является тем антидепрессантом, к которому уже часто прибегают люди для того, чтобы скрасить свое настроение, получить удовольствие, полакомить себя, но при регулярном употреблении набираются не только лишние килограммы, но и возникает инсулинорезистентность, когда организм и клетки уже не принимают и не понимают сахар», — сказала эксперт.

По ее словам, далее формируются уже болезни: сахарный диабет второго типа и когнитивные дисфункции. При увеличении количества сахара в рационе страдает микробиом кишечника, что чревато низким иммунитетом и частыми болезнями.

«Чтобы уйти от употребления сахара, нужно придерживаться регулярного питания и натуральных продуктов. Обязательно есть углеводные молекулы», — завершила Королева.

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Врач назвала полезные качества пиццы
Врач Кашух: пицца полезна благодаря ликопину, кальцию, клетчатке и белку
11 февраля 2025, 15:46

Фото: iStock/Wirestock

Пицца, приготовленная по традиционному рецепту, является полезным для здоровья блюдом, так как содержит ликопин, кальций, белок, клетчатку и другие питательные вещества. Об этом заявила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, подчеркнув, что лучше готовить ее самостоятельно.
«Именно в домашних условиях ее можно сделать максимально полезной. Для теста можно взять не обычную хлебопекарную, а цельнозерновую муку, добавить в нее семена льна. Для начинки — использовать наиболее низкокалорийные компоненты: морепродукты (мидии, креветки, лосось), белое куриное мясо, свежие томаты и другие овощи, твердый нежирный сыр», — посоветовала врач в беседе с RT.
Тем временем врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала, какие продукты повышают риск деменции. В разговоре с «Известиями» специалист пояснила, что к ним относятся фастфуд, жареная пища, жирное мясо, маргарин и сливочное масло, которые содержат трансжиры и насыщенные жиры. По ее словам, эти вещества со временем повышают уровень «плохого» холестерина, что со временем приводит к развитию атеросклероза.
«Такое питание также способствует образованию свободных радикалов и воспалению, которые повреждают нейроны. Употребление продуктов с высоким содержанием соли — более 5 г в день — связано с развитием артериальной гипертензии, которая является фактором риска инсульта и может привести к возникновению деменции», — поделилась Лепилова.
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