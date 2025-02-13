Профессор Коган из Петербурга: Дебют половой жизни должен заканчиваться беременностью

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Директор петербургского НИИ акушерства и гинекологии, профессор Игорь Коган завил на общероссийском конференц-марафоне «Перинатальная медицина. От прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству» о том, что залог успешных родов — в сокращении промежутка между началом половой жизни девушки и беременностью.
Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» со своей обычной едкой иронией процитировал это мнение известного врача и преподавателя. Позже в разговоре с изданием «Подъем» профессор внес уточнение, что отнюдь не призывал никого рожать в 16 лет.
Он также добавил, что его обращение было в первую очередь адресовано его коллегам-врачам, которые прекрасно понял мысль, которую он пытался донести до них. А не до журналистов и блогеров, которые, если и поймут, о чём речь, то передадут это непременно с оттенком сенсации и жёлтым оттенком, как диктует им их профессия.
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«Да не имел я в виду в 16, конечно. В 14 лет половая жизнь — плохо, в 15 — плохо, в 16 — плохо. Ну, в 20-21 — это нормально. Когда женщина только начинает жить половой жизнью, надо думать о родах, а не в 40 лет об этом впервые задумываться. Чем дольше этот промежуток, тем шансы нормально родить уменьшаются — это естественно», — пояснил Коган.
Он также добавил, что его обращение было в первую очередь адресовано его коллегам-врачам, которые прекрасно понял мысль, которую он пытался донести до них. А не до журналистов и блогеров, которые, если и поймут, о чём речь, то передадут это непременно с оттенком сенсации и жёлтым оттенком, как диктует им их профессия.
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Александр Бойцов