Большой концерт Пушкинской детской школы искусств откроет зимний сезон

28 ноября 2025, 20:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В зале Пушкинской детской школы искусств на Писаревской улице 1 декабря состоится масштабный концерт «Гармония звуков». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





В концерте примут участие музыкальные коллективы школы – оркестры и ансамбли учащихся и преподавателей. В программе – произведения русских и зарубежных классиков, музыка современных авторов, обработки народных мелодий, эстрадные и джазовые композиции.

«Музыкальную часть программы откроет выступление оркестра народных инструментов и ансамбля казачьей песни «Нахалёнок». Интерес у публики вызовут выступления духового оркестра, эстрадно-джазового коллектива. В школе развито ансамблевое музицирование, поэтому в программе будут представлены вокальные и инструментальные ансамбли, дуэты и трио», – рассказали в администрации.