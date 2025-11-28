Большой концерт Пушкинской детской школы искусств откроет зимний сезон
В зале Пушкинской детской школы искусств на Писаревской улице 1 декабря состоится масштабный концерт «Гармония звуков». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
В концерте примут участие музыкальные коллективы школы – оркестры и ансамбли учащихся и преподавателей. В программе – произведения русских и зарубежных классиков, музыка современных авторов, обработки народных мелодий, эстрадные и джазовые композиции.
«Музыкальную часть программы откроет выступление оркестра народных инструментов и ансамбля казачьей песни «Нахалёнок». Интерес у публики вызовут выступления духового оркестра, эстрадно-джазового коллектива. В школе развито ансамблевое музицирование, поэтому в программе будут представлены вокальные и инструментальные ансамбли, дуэты и трио», – рассказали в администрации.
В завершение прозвучит музыка в исполнении большого концертного оркестра Пушкинской ДШИ, который объединяет как педагогов-оркестрантов, так и юных учащихся школы.
Начало концерта – в 18 часов.
В преддверии Нового года гости смогут также посетить выставку работ юных художников «Зимняя сюита». Её представит Художественное отделение Ивантеевского филиала Пушкинской ДШИ.