В Пушкинском округе за два дня прочистили больше 20 засоров канализации
Более 20 засоров канализационной системы устранили коммунальщики Пушкинского округа 25 и 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
При прочистке работники коммунальных служб использовали как специализированную технику, так и ручной труд.
«Засоры ликвидировали в городе Пушкино на Ярославском шоссе, улицах Льва Толстого, Маяковского и Надсоновской, в микрорайоне Кудринка — на улице Спортивная, а также в микрорайонах Мамонтовка и Дзержинец и на Лесной улице в посёлке Правдинский», — говорится в сообщении.Кроме того, коммунальщики убрали несколько дворовых подтоплений на Пушкинском шоссе, Московской проспекте, улицах Надсоновская, Русакова, Гоголя и Некрасова, на улице Лесная в микрорайоне Мамонтовка и у дома №1 в микрорайоне Серебрянка.