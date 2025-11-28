В Пушкинском округе за два дня прочистили больше 20 засоров канализации

28 ноября 2025, 11:52

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Более 20 засоров канализационной системы устранили коммунальщики Пушкинского округа 25 и 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





При прочистке работники коммунальных служб использовали как специализированную технику, так и ручной труд.





«Засоры ликвидировали в городе Пушкино на Ярославском шоссе, улицах Льва Толстого, Маяковского и Надсоновской, в микрорайоне Кудринка — на улице Спортивная, а также в микрорайонах Мамонтовка и Дзержинец и на Лесной улице в посёлке Правдинский», — говорится в сообщении.