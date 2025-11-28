Многодетную жену участника СВО из Ивантеевки поздравили с Днём матери

28 ноября 2025, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский особое внимание накануне Дня матери уделяют многодетным матерям и мамам участников спецоперации. Депутат Совета депутатов округа Пушкинский Анна Дунаева и директор управляющей компании «Светлый Край» Виктория Потрогош навестили многодетную семью ветерана СВО, в которой пятеро детей, чтобы поздравить маму Екатерину.





За чашкой чая обсудили поддержку семей участников специальной военной операции. Екатерина с гордостью рассказала о детях, о том, как они помогают друг другу в повседневной жизни.

«Супруг Екатерины Владимир – ветеран боевых действий, участник СВО. После тяжёлого ранения проходит реабилитацию. Его сын защищает рубежи нашей страны в зоне спецоперации. Семья Владимира и Екатерины – пример того, как любовь и поддержка преодолевают любые трудности», – отметила Дунаева.