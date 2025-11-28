Танкист-герой провёл «Урок мужества» для пушкинских школьников
В школе №1 города Пушкино прошёл «Урок мужества», который дал для учащихся командир танка, старший сержант Виктор Шерстнёв. Мероприятие провела Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».
«Наша организация объединяет инвалидов-колясочников. После начала СВО к нам стали присоединяться ребята с инвалидностью – участники специальной военной операции. У нас сегодня 10 таких семей. Своей основной задачей считаю донести до подрастающего поколения образ человека мужественного во всех отношениях», – сказал председатель правления МОООИ «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров.
В 2018 году именно Шерстнёв привёл свой экипаж к победе на чемпионате мира по танковому биатлону, который проходил на подмосковном полигоне «Алабино».
Во время спецоперации сержант Виктор Шерстнёв, рискуя собой, прикрыл экипаж и эвакуировал из подбитого танка. За этот подвиг был награждён медалью Суворова.
После тяжёлого осколочного ранения от минометной мины и травмы позвоночника передвигается в инвалидном кресле. Закончив реабилитационные мероприятия, принимал участие в покорении Эльбруса, удивил близких прыжками с парашютом.
«Виктор – очень интересный человек. Мы с ним дружим с первого дня знакомства в реабилитационном центре. У нас сложился такой тандем – один говорит, второй делает. Я сам рассказываю, подсказываю какие-то вещи, у меня 30-летний опыт реабилитации, а Виктор – это делатель. Например, он прыгнул с парашютом после операции, будучи ещё парализованным, а я об этом только мечтал. Потом я рассказал Виктору, что у нас планируется автомобильный пробег. А он как раз получил права и через неделю проехал 500 километров», – добавил Гундеров.
Сейчас военный занимается академической греблей и уже стал бронзовым призёром Кубка России в классе «мужская одиночка». Он женат и воспитывает дочь Еву.
«Я считаю, что с раннего детства надо прививать патриотизм. В моё время такого особо не было, мы всё это больше из фильмов брали, как-то сами пытались к этому прийти. А сейчас есть возможность показать ребятам на своём личном примере, что всё возможно. Могу пожелать им никогда не сдаваться», – сказал Шерстнёв.
Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в этом году успешно реализует проект «ЖИТЬ АКТИВНО!». Он включает серию интеграционных мероприятий с участием инвалидов-колясочников, семей ветеранов спецоперации и паралимпийцев.
«Основная задача проекта – расширение возможностей и улучшение качества жизни инвалидов, передвигающихся на колясках, семей участников СВО, проживающих на территории Московской области, в составе которых есть колясочники», – рассказал Игорь Гундеров.Проект состоит из шести мероприятий и осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов на средства гранта для НКО Подмосковья. Главная цель проекта — расширение возможностей и улучшение качества жизни инвалидов на колясках и их семей.