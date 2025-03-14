Борец Амиров из Подмосковья одержал победу на первенстве Европы

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен из Московской области Алибек Амиров завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Алибек Амиров выступал в весовой категории до 55 килограммов. В первом бою первенства он победил спортсмена из Греции Василиоса Рафаила Папагеоргиу. В четвертьфинале Амиров оказался сильнее чеха Филипа Бартосика. В полуфинале представитель Московской области одолел борца из Азербайджана Эльмир Алиев, а в финальной схватке одержал победу над Кобой Карумидзе из Грузии», — говорится в сообщении.Отмечается, что третье место в весовой категории до 55 килограммов поделили Араик Топалян из Армении и Эльмир Алиев из Азербайджана.
Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проходит в столице Албании Тиране с 8 по 14 марта.
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