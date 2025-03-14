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Чемпионат России по мас-рестлингу соберёт в Люберцах более 300 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

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В подмосковных Люберцах состоится чемпионат РФ по мас-рестлингу и абсолютный чемпионат России, участниками соревнований станут более 300 спортсменов. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области, судья первой категории Евгений Петров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«За звание лучшего сразятся более 300 рестлеров из 35 российских регионов. Мас-рестлинг – не просто спорт, это испытание силы, духа и выносливости», — сказал Евгений Петров.
Участниками чемпионата станут мужчины и женщины от 18 лет и старше. Московскую область на турнире будут представлять 24 человека. По итогам соревнований будет определён состав российской сборной для участия в чемпионате мира по мас-рестлингу.

Соревнования будут проходить 28-30 марта в люберецком дворце спорта «Триумф».

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У пенсионерки из Лобни забрали миллион рублей под предлогом замены счётчиков
14 марта 2025, 09:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Телефонные мошенники «развели» 74-летнюю жительницу Лобни на миллион рублей, обманом выманив у неё код из СМС-сообщения, а затем убедив, что её деньги могут перевести на Украину, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергосбытовой компании, и сказал, что ей надо заменить счётчики, а для этого передать ему код из СМС. Женщина сделала это, а потом в мессенджере ей начали поступать звонки якобы из полиции и Росфинмониторинга. Мошенники заявили, что на имя женщины оформлена доверенность на имя жителя Украины, и для защиты средств необходимо установить приложение бесконтактной оплаты и ввести туда реквизиты её счёта в банке», — говорится в сообщении.
Женщина выполнила эти требования, после чего у неё списали более миллиона рублей. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

В результате расследования полицейские вычислили и задержали дроппера — человека, который обналичивал деньги с банковских карт, которые ему передавали мошенники. Им оказался 20-летний житель Казани. Ведётся розыск остальных участников преступной схемы.

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#криминал
#мвд московской области
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В Московской области реализуется второй этап модернизации контейнерных площадок
14 марта 2025, 09:26

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжается второй этап модернизации контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Работы ведутся администрациями муниципалитетов совместно с региональными операторами под контролем Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.
«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. К июлю планируем минимизировать их число ещё на порядка 900 пунктах. Основная задача – расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По текущим итогам:

  • в Кашире обновлено 10 контейнерных площадок, в ближайшее время модернизируют еще 14;
  • в Зарайске обустроены шесть новых площадок;
  • в Ленинском округе обновлены 33 площадки, на 2025 год запланирована модернизация еще 46;
  • в Домодедове завершены работы на 46 площадках, на второй этап отобраны еще 41;
  • в Котельниках из пяти запланированных объектов модернизированы два;
  • в Дзержинском обновлены шесть площадок, в планах – еще 10.
Завершить второй этап модернизации контейнерных площадок в регионе планируется к 15 июня.

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#модернизация
#площадки
#контейнеры
#подмосковье
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Над Подмосковьем сбили три беспилотника
14 марта 2025, 09:13

Фото: istockphoto.com/shcherbak volodymyr

Три беспилотника сбили силы противовоздушной обороны над территорией Подмосковья, в результате атаки никто не пострадал. Подробности сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Два БПЛА сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один беспилотник уничтожили в районе мкрн Железнодорожный на улице Свободы», — написал Андрей Воробьёв.
Он также сообщил, что третий беспилотник был подбит над микрорайоном Южная Битца Ленинского городского округа. Обломки БПЛА упали на строящуюся многоэтажку.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах падения дронов работают оперативные службы.

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#пво
#московская область
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Екатерина Карпушкина из Подмосковья взяла медаль первенства Европы по борьбе
13 марта 2025, 18:07

Екатерина Карпушкина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Серебряную медаль первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет завоевала спортсменка из Московской области Екатерина Карпушкина, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Екатерина Карпушкина, выступавшая в весовой категории до 53 килограммов, одержала победу в трёх схватках, но в финале оказалась слабее своей соперницы — Эльнуры Маммадовой из Азербайджана и заняла второе место на пьедестале почёта. А третье место поделили испанка Карла Солер и представительница Республики Беларусь Виктория Волк», — говорится в сообщении.
Первенство Европы по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проводилось в столице Албании Тиране с 8 по 12 марта. Всего российская женская сборная завоевала там пять медалей — две золотые и три серебряные.

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Каширское предприятие «Гофрон» посетили с экскурсией школьники
13 марта 2025, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Школьники, принимающие участники в проекте ранней профориентации «Билет в будущее», посетили предприятие «Гофрон» в Кашире, производящее картонные изделия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Представители предприятия рассказали ребятам, как налажено производство, какие технологии здесь применяются, а также каковы требования к сотрудникам различных специальностей», — говорится в сообщении.
Школьникам провели экскурсию по цехам, так что они смогли увидеть весь путь создания картонной упаковки — от подготовки сырья до отгрузки готового товара.

Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» ориентирован на школьников шестых-одиннадцатых классов. Он позволяет ребятам узнать из первых рук о различных профессиях и сделать свой выбор.

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