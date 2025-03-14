Чемпионат России по мас-рестлингу соберёт в Люберцах более 300 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
В подмосковных Люберцах состоится чемпионат РФ по мас-рестлингу и абсолютный чемпионат России, участниками соревнований станут более 300 спортсменов. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области, судья первой категории Евгений Петров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«За звание лучшего сразятся более 300 рестлеров из 35 российских регионов. Мас-рестлинг – не просто спорт, это испытание силы, духа и выносливости», — сказал Евгений Петров.Участниками чемпионата станут мужчины и женщины от 18 лет и старше. Московскую область на турнире будут представлять 24 человека. По итогам соревнований будет определён состав российской сборной для участия в чемпионате мира по мас-рестлингу.
Соревнования будут проходить 28-30 марта в люберецком дворце спорта «Триумф».
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