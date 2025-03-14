«Все рады его возвращению»: Павлюченко оценил внеплановый вызов Дзюбы в сборную

Артём Дзюба (Кадр из видео: Телеграм @dzyubaartem22)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в последний момент вызвал нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу на матчи против Гренады и Замбии. В последний раз форвард играл за главную команду страны в 2021 году ещё при Станиславе Черчесове.
Эту новость прокомментировал бывший игрок московского «Спартака», английского «Тоттенхэма» и национальной сборной Роман Павлюченко. В беседе с порталом Metaratings.ru он назвал это решение тренера справедливым, так как своей игрой в последних матчах Дзюба доказал, что достоин выйти на поле в футболке сборной.
Роман выразил уверенность, что, если Артём выйдет на поле, он обязательно забьёт. Он — лидер по игре и по духу, его любят болельщики и уважают партнёры по команде.
Артём Дзюба дебютировал в сборной России в ноябре 2011 года. С тех пор он провёл за национальную команду 55 матчей и забил в них 30 мячей. Сейчас он делит первую строчку среди лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым. В предстоящих матчах Дзюба может стать единоличным рекордсменом по голам за главную команду страны, если Карпин даст ему шанс проявить себя. Специалисты считают, что тренер не стал бы вызывать на матчи такого статусного нападающего лишь для того, чтобы он сидел на скамейке запасных.
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«Я слежу за своим другом Артёмом Дзюбой. Он сейчас лидер, он сейчас лучший бомбардир в истории нашей страны. Мне кажется, что сейчас такого футболиста, которого ценят и любят, нужно 100% вызывать в сборную России», — сказал экс-форвард.
Роман выразил уверенность, что, если Артём выйдет на поле, он обязательно забьёт. Он — лидер по игре и по духу, его любят болельщики и уважают партнёры по команде.
«Все будут рады его возвращению и обязательно придут на стадион поддержать команду и лично Артёма. Вот увидите, вся страна за этим будет наблюдать. И я буду в их числе», — заключил Павлюченко.
Артём Дзюба дебютировал в сборной России в ноябре 2011 года. С тех пор он провёл за национальную команду 55 матчей и забил в них 30 мячей. Сейчас он делит первую строчку среди лучших бомбардиров сборной с Александром Кержаковым. В предстоящих матчах Дзюба может стать единоличным рекордсменом по голам за главную команду страны, если Карпин даст ему шанс проявить себя. Специалисты считают, что тренер не стал бы вызывать на матчи такого статусного нападающего лишь для того, чтобы он сидел на скамейке запасных.
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Александр Бойцов