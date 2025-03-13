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Секу Койта: Готов провести в ЦСКА десяток лет футбольной карьеры

Секу Койта: Из ЦСКА ушел бы только в ведущий клуб из Европы
Фото: istockphoto/Andreyuu

Фото: istockphoto/Andreyuu

Малийский нападающий ЦСКА Секу Койта знает об интересе к нему клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов. Тем не менее, 25-летний футболист готов провести в составе «красно-синих» всю оставшуюся часть карьеры.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» форвард заявил, что сейчас полностью сосредоточен на игре за столичную команду. Тем не менее, он не теряет надежды, что может перейти в какой-либо топ-клуб из пяти ведущих европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция - прим. ред.).

«Да, я на связи со многими людьми из разных команд. Клубы и лиги я называть не буду, давайте дождемся окончания чемпионата. Самое главное – я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА, это самое важное сейчас», — говорит футболист, подтверждая приверженность интересам команды, за которую выступает в настоящий момент.

Африканский футболист довольно философски смотрит на своё спортивное будущее. Он не исключает перехода в другую команду, даже в стан заклятых соперников из «Спартака», если таково будет решение руководства армейского клуба.

«Если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», — заявил Секу Койта.

Игрок сборной Мали перешёл в ЦСКА из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» на правах свободного агента в июле 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Койта в три миллиона евро.

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Булыкин: РФС сделает всё возможное для заполнения трибун на матче с Гренадой
13 марта 2025, 18:16

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сборная России в марте проведёт товарищеский матч против соперников из Гренады. Бывший нападающий московского Динамо, немецкого Байера из Леверкузена и национальной команды Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от этой игры.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» бывший футболист отметил, что ожидать какого-то ажиотажа среди зрителей по поводу этого матча не приходится, учитывая невысокий статус соперника. Тем не менее, он выразил уверенность, что Российский футбольный союз сделает всё возможное, чтобы трибуны на игре были заполнены.

«РФС сделает все, чтобы трибуны были заполнены. Приложат максимум усилий, чтобы люди пришли посмотреть на нашу сборную. Возможно, будут какие-то интересные программы вокруг игры, чтобы зрителям было комфортно и увлекательно. Народ все же истосковался по международным матчам», — сказал Булыкин.

Он подчеркнул, что, хотя соперник далеко не самый сильный, зато у болельщиков будет возможность посмотреть на игру лучших российских футболистов. Спортсмен также выразил надежду, что те, кто выйдет на поле, порадуют зрителей яркой игрой и забитыми голами.

Сборная России примет команду Гренады на стадионе «Динамо» в Москве. Игра состоится 19 марта. А 25 марта на этой же спортивной арене подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Замбии.

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«Выхожу приносить пользу»: Дзюба спокойно оценивает свою голевую серию
Артём Дзюба: Своей основной задачей считаю приносить пользу команде
13 марта 2025, 17:37

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России нападающий «Акрона» из Тольятти Артём Дзюба забил гол в ворота своей бывшей команды — московского «Спартака». Таким образом, новоиспечённый рекордсмен российского футбола отличился в четвёртой игре подряд.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru форвард довольно спокойно оценил свою результативную серию. Он подчеркнул, что, когда выходит на поле, своей основной задачей считает приносить пользу команде и делать всё для её победы. Артём также вспомнил поступок Овечкина, который не стал забивать в пустые ворота, чтобы сократить отставание по голам от Гретцки, погоню за рекордом которого продолжает, а помог отличиться партнёру.

«Очень понравилось то, что сделал Овечкин в последнем матче «Вашингтона», получил удовольствие, когда он отдал пас на хет-трик Протасу. За что я еще Кучерова люблю – рядом с ним поставь любого, и он начинает играет по-другому», — сказал Дзюба.

Лучший бомбардир в истории российского футбола пояснил, что во всех командах, которых играл, он стремился наладить связи с партнёрами, установить какую-то внутреннюю «химию», и такие связки всегда получалось нарабатывать, что шло во благо команде.

«Я не ставлю задачу забивать, я стремлюсь выйти на поле и принести пользу, получить удовольствие, чтобы и зрителям приятно было — мне же не так много осталось играть», — заключил Артём Дзюба.

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«Я реально устал»: Дмитрий Бивол рассказал о высокой нагрузке за последние 14 месяцев
Чемпион мира Дмитрий Бивол рассказал о тяжёлой нагрузке за последние 14 месяцев
13 марта 2025, 16:55

Дмитрий Бивол (Фото: Инстаграм* @bivol_d)

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе признался, что за последние полтора года его сильно утомили бои и тренировки. По его словам, за последние 14 месяцев он провёл четыре топовых поединка, что довольно много.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru боксёр подчеркнул, что его вымотали не два последних боя с Артуром Бетербиевым, которого он назвал самым опасным соперником на сегодняшний день, а последние четыре. Ведь каждый поединок требует специальной тщательной подготовки, долгих тренировок, изучения тактики соперника с тренерским штабом.

«Признаюсь, я реально сильно устал. Начиная с декабря месяца 2023 года, за 14 месяцев я провел четыре боя. Это много. Плюс последние два поединка были рядом друг от друга», — сказал Бивол.

Тем не менее, отметил спортсмен, наряду с физической и эмоциональной усталостью, появилась также какая-то внутренняя уверенность, ощущение моральной победы над собой.

«Конечно, физически тело износил. Эмоционально напряженность тоже есть. Но одновременно чувствую себя намного сильнее морально. Я сумел пройти определенные этапы в своей жизни: поражение, вернуться, тренироваться. Значит, я был способен на это. Судьба дала такие испытания. И я их прошел на сегодня. Ждем новых», — заключил чемпион мира.

Напомним, в декабре 2023 года Бивол судейским решением одолел Линдона Артура, в июне следующего года нокаутировал Малика Зинада. В октябре 2024-го и в феврале 2025-го Дмитрий провел бои с Артуром Бетербиевым. Первая встреча завершилась спорным поражением Дмитрия, а во второй он взял убедительный реванш.

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Бухаров: Дзюба заслужил побить рекорд по голам за сборную, но Карпин его не вызовет
Бухаров: Дзюба при Карпине не сможет превзойти Кержакова по голам за сборную
13 марта 2025, 15:29

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший нападающий казанского «Рубина», питерского «Зенита» и сборной страны Александр Бухаров прокомментировал достижение Артёма Дзюбы, установившего рекорд по голам за карьеру среди российских футболистов. Экс-игрок считает, что стать лучшим бомбардиром сборной тот не сможет.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru Бухаров признался, что следит за карьерой и достижениями Дзюбы, который в матче 20-го тура МИР Российской премьер-лиги забил свой 234-й мяч за карьеру и превзошёл результат Александра Кержакова, у которого 233 гола. А уже в следующем матче форвард, выступающий ныне за «Акрон» из Тольятти, в матче на Кубок России отличился снова, забив своей бывшей команде — московскому «Спартаку». Расставание игрока и клуба вышло не очень хорошим, так что для Артёма этот гол, скорее всего, имел особую ценность.

Бывший форвард считает, что своей игрой, всей карьерой и рекордным результатом Дзюба безусловно заслужил право обновить и рекорд по голам за сборную России. Но при нынешнем руководстве сборной Артёму туда путь заказан, полагает Бухаров.

«Думаю, Карпин его не вызовет. Но, возможно, вызовет другой тренер. Дзюбе важно быть в форме», — заключил экс-футболист.

Напомним, 36-летний Артём Дзюба и завершивший карьеру игрока в 34 года Александр Кержаков забили в ворота соперников сборной России по 30 мячей. Контракт Валерия Карпина в качестве наставника главной команды страны рассчитан до лета 2028 года. Дзюбе будет 39 лет.

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#право
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Ряды «Спартака» может пополнить нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур
Нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур может стать игроком «Спартака»
13 марта 2025, 13:28

Фото: istockphoto/FotografieLink

В столичный «Спартак» может перейти нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур. Услуги 19-летнего футболиста предложили «красно-белым» его агенты.
Сумма потенциального трансфера молодого форварда может составлять до одного миллиона евро, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Его зарплата в «Спартаке» будет в районе 450 тысяч евро в год. В настоящее время Гандипур выступает на родине за клуб «Малаван», но на правах аренды. Права на футболиста молодёжной сборной страны принадлежат другому иранскому клубу — «Пайкан».

В настоящее время представители игрока анализируют все возможные варианты продолжения его карьеры. Сообщается, что интерес к нему проявляют несколько клубов из нижней части российского чемпионата. Сам футболист считает, что готов к переезду в Российскую премьер-лигу и к новым вызовам.

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