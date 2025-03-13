Секу Койта: Готов провести в ЦСКА десяток лет футбольной карьеры

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Малийский нападающий ЦСКА Секу Койта знает об интересе к нему клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов. Тем не менее, 25-летний футболист готов провести в составе «красно-синих» всю оставшуюся часть карьеры.
В разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» форвард заявил, что сейчас полностью сосредоточен на игре за столичную команду. Тем не менее, он не теряет надежды, что может перейти в какой-либо топ-клуб из пяти ведущих европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция - прим. ред.).
Игрок сборной Мали перешёл в ЦСКА из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» на правах свободного агента в июле 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Койта в три миллиона евро.
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«Да, я на связи со многими людьми из разных команд. Клубы и лиги я называть не буду, давайте дождемся окончания чемпионата. Самое главное – я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА, это самое важное сейчас», — говорит футболист, подтверждая приверженность интересам команды, за которую выступает в настоящий момент.Африканский футболист довольно философски смотрит на своё спортивное будущее. Он не исключает перехода в другую команду, даже в стан заклятых соперников из «Спартака», если таково будет решение руководства армейского клуба.
«Если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», — заявил Секу Койта.
Игрок сборной Мали перешёл в ЦСКА из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» на правах свободного агента в июле 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Койта в три миллиона евро.
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Александр Бойцов