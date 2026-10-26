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Три гандболиста «Чеховских медведей» сыграют на международном турнире в Тунисе

оригинал Фото: пресс-службе Минспорта МО

Три гандболиста подмосковного клуба «Чеховские медведи» вошли в состав мужской команды России для участия в международном турнире в Тунисе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Регион в сборной представят Александр Ермаков, Иван Шельменко и Антон Аксюков.

«1 ноября сборная России соберётся на тренировочной базе в подмосковном Новогорске, а в ночь на 4 ноября отправится в тунисский Хаммамет. Желаем нашим «медведям» удачи и успешных выступлений в составе национальной команды», – сказали в ведомстве.
Там добавили, что на международном турнире российские гандболисты встретятся со сборными Туниса и Японии. Помимо этого, возможен товарищеский матч с молодёжной сборной Туниса U-21.
Лора Луганская

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