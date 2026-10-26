Одинцово примет финал чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье»
Финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье» проведут в пятницу, 30 октября, в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Игру создал региональный парламент в 2023 году. Она в интерактивной форме знакомит участников с культурой, историей и уникальными особенностями Московской области. В этом году ключевой темой чемпионата стал космос.
«В Подмосковье богатая история и культура соединяются с современными технологиями. Участники игры вспоминают историю родного края, узнают интересные факты о городах и соревнуются за звание знатока региона», — рассказала вице-спикер Мособлдумы Линара Самединова.Два предыдущих года участие в чемпионате принимали школьники, а теперь к ним присоединились и студенты. Для них выделили отдельную возрастную категорию.