Одинцово примет финал чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье»

26 октября 2026, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье» проведут в пятницу, 30 октября, в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Игру создал региональный парламент в 2023 году. Она в интерактивной форме знакомит участников с культурой, историей и уникальными особенностями Московской области. В этом году ключевой темой чемпионата стал космос.





«В Подмосковье богатая история и культура соединяются с современными технологиями. Участники игры вспоминают историю родного края, узнают интересные факты о городах и соревнуются за звание знатока региона», — рассказала вице-спикер Мособлдумы Линара Самединова.