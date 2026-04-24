Достижения.рф

Борец Тюлюбаев из Подмосковья стал призёром чемпионата Европы

оригинал Адлет Тюлюбаев

Серебряную медаль завоевал воспитанник подмосковного Центра олимпийских видов спорта Адлет Тюлюбаев на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Турнир проходит в столице Албании Тиране. Он стартовал 20 апреля и завершится 26 числа.

«Адлет Тюлюбаев, выступающий в весовой категории до 82 килограммов уступил в финале действующему чемпиону Европы, представителю Азербайджана Гурбану Гурбанову. А третье место разделили борцы из Венгрии и Грузии», — говорится в сообщении.
Подмосковный спортсмен по итогам финальной схватки заявил, что планирует больше работать и завоёвывать для страны золотые награды.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Московской области Варвара Кузьминова стала двукратным серебряным призёром чемпионата Европы по тяжёлой атлетике.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0