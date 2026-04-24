Борец Тюлюбаев из Подмосковья стал призёром чемпионата Европы
Серебряную медаль завоевал воспитанник подмосковного Центра олимпийских видов спорта Адлет Тюлюбаев на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходит в столице Албании Тиране. Он стартовал 20 апреля и завершится 26 числа.
«Адлет Тюлюбаев, выступающий в весовой категории до 82 килограммов уступил в финале действующему чемпиону Европы, представителю Азербайджана Гурбану Гурбанову. А третье место разделили борцы из Венгрии и Грузии», — говорится в сообщении.Подмосковный спортсмен по итогам финальной схватки заявил, что планирует больше работать и завоёвывать для страны золотые награды.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Московской области Варвара Кузьминова стала двукратным серебряным призёром чемпионата Европы по тяжёлой атлетике.