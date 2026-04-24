В колледже Коломны провели занятие, посвящённое аварии на Чернобыльской АЭС
Мероприятие, посвящённое 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, состоялось в колледже «Коломна». Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
Лекцию о событиях весны 1986 года студентам прочли преподаватели Дарья Павлова и Илья Мосин.
«Ребятам рассказали о причинах и последствиях произошедшего, объяснили им исторический контекст и дали научное объяснение физических явлений, связанных с аварией. Особое внимание лекторы уделили урокам, которые вынесло человечество из этой катастрофы», — говорится в сообщении.Студенты проявили к теме живой интерес, задавали вопросы и делились мнениями.
