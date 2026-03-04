Борцы из Подмосковья выиграли три медали на международном турнире в Албании

04 марта 2026, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на международном турнире по борьбе мировой рейтинговой серии «Мухамет Мало 2026». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проводились в столице Албании Тиране с 26 февраля по 2 марта.





«Серебряную награду получил по итогам соревнований по греко-римской борьбе Адлет Тюлюбаев из Химок, выступавший в весовой категории до 82 килограммов. Золото взял иранец, а третье место разделили спортсмен из Сербии и ещё один россиянин — Ираклий Каландия», — говорится в сообщении.