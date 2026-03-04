Борцы из Подмосковья выиграли три медали на международном турнире в Албании
Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на международном турнире по борьбе мировой рейтинговой серии «Мухамет Мало 2026». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проводились в столице Албании Тиране с 26 февраля по 2 марта.
«Серебряную награду получил по итогам соревнований по греко-римской борьбе Адлет Тюлюбаев из Химок, выступавший в весовой категории до 82 килограммов. Золото взял иранец, а третье место разделили спортсмен из Сербии и ещё один россиянин — Ираклий Каландия», — говорится в сообщении.Бронзу в греко-римской борьбе выиграл подмосковный спортсмен Садык Лалаев в весовой категории до 60 килограммов. А ещё одну бронзовую медаль Московской области принёс Иналбек Шериев (весовая категория до 74 килограммов) в соревнованиях по вольной борьбе.