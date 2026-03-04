Каратисты из Истры завоевали награды турнира «Кубок Наций» по кёкусин-кан
Одну золотую и две бронзовые медали выиграли воспитанники академии единоборств «СИГМА» округа Истра на турнире «Кубок Наций» по кёкусин-кан. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования проходили 1 марта в Москве. В них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов из 41 российского региона и 43 стран.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Истры Эльза Хурцилава. А бронзовые награды поучили её земляки Василиса Глухова и Никита Якушев», — говорится в сообщении.В администрации округа также отметили результат Тимура Макогона: несмотря на то, что он начал заниматься карате всего два месяца назад, на турнире боец провёл три напряжённых боя.
Всего Истру представляли 12 спортсменов разных возрастов и уровня подготовки.