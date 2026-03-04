Шахматисты из Подольска вышли в финал школьной лиги
Определился победитель Подольской школьной лиги по шахматам — им второй год подряд стала команда гимназии № 7. В администрации муниципалитета солбщили, что сборная в прежнем составе, включая братьев и сестру Рыбаковых (Марию, Максима и Михаила), одержала десять побед на пути к финалу.
Теперь юным шахматистам предстоит выступить на зональном этапе. В нынешнем сезоне география Единой школьной лиги значительно расширилась: если в прошлом году в соревнованиях участвовали 13 муниципалитетов, то теперь за победу борются все округа Подмосковья. Всего заявилась 51 команда, разделенная на четыре дивизиона. Подольск вошел в дивизион № 2.
По результатам жеребьевки стало известно, что первый матч зонального этапа подольчане проведут 3 апреля в Домодедове против сборной Можайского городского округа. Чтобы выйти в Финал четырех, команде необходимо опередить 13 соперников по дивизиону.
Участники признают, что конкуренция в этом году значительно возросла, но это делает турнир только интереснее.
