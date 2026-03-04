Шахматисты из Подольска вышли в финал школьной лиги

04 марта 2026, 09:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Подольск

Определился победитель Подольской школьной лиги по шахматам — им второй год подряд стала команда гимназии № 7. В администрации муниципалитета солбщили, что сборная в прежнем составе, включая братьев и сестру Рыбаковых (Марию, Максима и Михаила), одержала десять побед на пути к финалу.