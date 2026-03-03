Экс-защитник «Краснодара» оценил перспективы ЦСКА в чемпионской гонке
Футболист Мартынович: руководство ЦСКА устало ждать и добавило опыта к молодёжи
Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал зимнюю трансферную кампанию ЦСКА.
В беседе с Metaratings.ru Мартынович заявил, что приобретение Алексея Баринова отражает серьёзные намерения клуба.
«Руководство решилось на такие траты, потому что заждалось золотых медалей. И к своей молодёжи добавило опытных, качественных футболистов. Но Челестини понадобится время, чтобы вписать игроков в систему построений. Три-четыре человека не могут за один тур вписаться в команду», — отметил спортсмен.Мартынович высказался и о поражении от «Ахмата» (0:1). По его словам, потеря очков неприятна, но не уменьшила шансы ЦСКА в борьбе за чемпионство. Отметим, что после 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место, набрав 36 очков. 8 марта команда сыграет с «Динамо».