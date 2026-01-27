Борцы из Подмосковья завоевали четыре медали на всероссийском турнире
Одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Единство». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Уфе 25 и 26 января.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Алибек Амиров из Химок, выступавший в весовой категории до 55 килограммов. В финале он уступил борцу из Ямало-Ненецкого автономного округа, а третье место заняли москвич и представитель Башкортостана», — говорится в сообщении.Бронзовые награды соревнований в копилку Московской области принесли Садык Лалаев в весовой категории до 60 килограммов, Адлет Тюлюбаев в весовой категории до 82 килограммов и Мансур Саитов в весовой категории до 97 килограммов.